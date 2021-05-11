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В Крыму зафиксировали тысячи нарушений прав человека

Вторник, 11 мая 2021, 13:49
В Крыму зафиксировали тысячи нарушений прав человека
Фото Крымской солидарности

За последние четыре года в оккупированном Россией Крыму зафиксировали почти 5000 случаев нарушения прав человека.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анализ ситуации в оккупированном Крыму по состоянию на 2020 год от Крымскотатарского ресурсного центра

Прямая речь менеджера КРЦ Людмилы Коротких на презентации исследования 11 мая: "Сколько всего было основных нарушений прав человека в 2017-2020 годах? Это 4950 нарушений, о которых нам известно".

Детали: Больше всего за это время было нарушений права на справедливый суд (40%), по 15% нарушений приходится на задержания и допросы, на аресты – 13%.

Доля нарушений, связанных с незаконным этапированием, составляет 5%, столько же приходится на обыски и 7% связаны с нарушением права на здоровье.

Председатель КРЦ Эскендер Бариев добавил, что факты нарушений прав человека в оккупированном Крыму правозащитники фиксируют и в этом году.

В частности, в первом квартале 2021 года этапировали 33 граждан Украины из оккупированного Крыма на территорию РФ. Бариев приравнял незаконное этапирование к депортации.

По словам Коротких, незаконно задержанных граждан Украины этапируют из Крыма в Ростовскую области Российской Федерации на заседания судов. Одной из причин этого является переполненность Симферопольского следственного изолятора.

Кроме того, за исследуемый период зафиксировали 21 факт насильственных исчезновений, из которых 15 – исчезновения представителей коренного крымскотатарского народа.

Темы: КрымРосcияоккупацияправа человека
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