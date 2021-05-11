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У Росії заявили, що перехопили над Чорним морем три літаки ВПС Франції

Вівторок, 11 травня 2021, 15:22
Фото novynarnia.com

Пресслужба Південного військового округу РФ заявила, що російський винищувач Су-30 перехопив над Чорним морем два винищувачі Dassault Mirage 2000 і літак-заправник ВПС Франції.

Джерело: РИА Новости з посиланням на пресслужбу

Дослівно: "Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації Mirage 2000 і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і супроводив їх над акваторією Чорного моря".

Деталі: Відзначається, що радари засікли літаки над нейтральними водами Чорного моря. Вони нібито наближалися до Росії, але Су-30 нібито не допустив порушення держкордону РФ.

У ПВО додали, що активність у повітряному просторі біля кордону Росії зростає – нібито у 2020 році фахівці радіотехнічних військ виявили на 40% більше іноземних літаків-розвідників, ніж роком раніше.

Повідомляється, що загалом минулого року РТВ нібито засікли і супроводили понад два мільйони повітряних об'єктів.

Теми: РосіяЧорне мореФранціяавіа


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