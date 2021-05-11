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В России заявили, что перехватили над Черным морем три самолета ВВС Франции

Вторник, 11 мая 2021, 15:22
В России заявили, что перехватили над Черным морем три самолета ВВС Франции
Фото novynarnia.com

Пресс-служба Южного военного округа РФ заявила, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-службу

Дословно: "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря".

Детали: Отмечается, что радары засекли самолеты над нейтральными водами Черного моря. Они якобы приближались к России, но Су-30 якобы не допустил нарушения госграницы РФ.

В ЮВО добавили, что активность в воздушном пространстве у границы России постоянно растет – якобы в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее.

Сообщается, что всего в прошлом году РТВ якобы засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

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Темы: РосcияЧерное мореФранцияавиа
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