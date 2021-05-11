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Сьомий тиждень рівень захворюваності на COVID падає: "жовтих" зон все більше

Вівторок, 11 травня 2021, 15:27

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 за всіма показниками.

Джерело: селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського, про яку повідомляє Офіс президента

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. "Червоних" зон не залишилося. Вісім областей перебувають у "помаранчевій" зоні. Решта – у "жовтій", проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули".

 
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Деталі: За словами прем’єра, на сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

Громадян закликають і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Українська правда
Теми: коронавірускарантин


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