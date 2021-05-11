Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Седьмую неделю уровень заболеваемости COVID падает: "желтых" зон все больше

Вторник, 11 мая 2021, 15:27
Седьмую неделю уровень заболеваемости COVID падает: желтых зон все больше

В Украине наблюдается положительная динамика по ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 по всем показателям.

Источник: селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского, о котором сообщает Офис президента

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество людей, которые выздоровели. "Красных "зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные - в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении со дня на день - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедших праздниках".

 
для увеличения - нажмите на изображение

Детали: По словам премьера, на сегодня в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занята 27841 кровать, или 36%.

Граждан призывают и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: