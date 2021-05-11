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Седьмую неделю уровень заболеваемости COVID падает: "желтых" зон все больше

Вторник, 11 мая 2021, 15:27

В Украине наблюдается положительная динамика по ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 по всем показателям.

Источник: селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского, о котором сообщает Офис президента

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество людей, которые выздоровели. "Красных "зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные - в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении со дня на день - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедших праздниках".

 
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Детали: По словам премьера, на сегодня в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занята 27841 кровать, или 36%.

Граждан призывают и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин


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