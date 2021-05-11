Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Болгарії Румен Радев своїм указом призначив дострокові парламентські вибори на 11 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал Nova.

Іншим указом Радев розпустив 45-й склад Національних зборів і призначив тимчасовий уряд.

Очолив уряд секретар президента з питань безпеки та оборони, 61-річний Стефан Янев, близький соратник Радева, який був віцепрем'єром і міністром оборони у тимчасовому уряді, призначеному в 2017 році.

Радев розпустив Національні збори після того як минулого місяця загальнонаціональні вибори призвели до фрагментованого складу парламенту, який не зміг створити уряд.

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