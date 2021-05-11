Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Вторник, 11 мая 2021, 15:28
Президент Болгарии Румен Радев своим указом назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.
Другим указом Радев распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.
Возглавил правительство секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радев, который был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.
Радев распустил Национальное собрание после того как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированного состава парламента, который не смог создать правительство.