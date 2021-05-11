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Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Вторник, 11 мая 2021, 15:28
Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Болгарии Румен Радев своим указом назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.

Другим указом Радев распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Возглавил правительство секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радев, который был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированного состава парламента, который не смог создать правительство.

Темы: Болгариявиборыпрезидент
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