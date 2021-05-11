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Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Вторник, 11 мая 2021, 15:28

Президент Болгарии Румен Радев своим указом назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.

Другим указом Радев распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Возглавил правительство секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радев, который был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированного состава парламента, который не смог создать правительство.

Темы: Болгариявиборыпрезидент


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