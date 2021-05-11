Суд скасував постанову, якою заборонялися вибори у прифронтових громадах

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня скасував постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів до місцевих рад 18 громад Донецької і Луганської областей 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА, пресслужба суду в коментарі УП

Дослівно: "Апеляційну скаргу й позовні вимоги суд задовольнив. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 грудня 2020 р. скасував.

Визнав протиправною та скасував постанову Центральної виборчої комісії "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів від 25.10.2020" від 08.08.2020 № 161"

Деталі: Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

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