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Суд скасував постанову, якою заборонялися вибори у прифронтових громадах

Вівторок, 11 травня 2021, 15:57
Суд скасував постанову, якою заборонялися вибори у прифронтових громадах

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня скасував постанову Центральної виборчої комісії про неможливість проведення перших виборів до місцевих рад 18 громад Донецької і Луганської областей 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА, пресслужба суду в коментарі УП

Дослівно: "Апеляційну скаргу й позовні вимоги суд задовольнив. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 грудня 2020 р. скасував.

Визнав протиправною та скасував постанову Центральної виборчої комісії "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів від 25.10.2020" від 08.08.2020 № 161"

Деталі: Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Повний текст рішення суду очікується за 5 днів.

Передісторія:

  • 8 серпня 2020 року ЦВК на підставі висновків Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій встановила неможливість проведення перших місцевих виборів в 10 тергромадах Донецької області та 8 громадах Луганської області.
  • Місцеві вибори, зокрема, не проводились у фактичному обласному центрі Луганщини Сєвєродонецьку, а також в інших достатньо великих громадах двох регіонів (Лисичанськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Торецьк, Станиця Луганська, Попасна, Щастя тощо).
  • 16 січня 2021 року ЦВК знову отримала висновки Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо загрози безпеці виборців на території цих 18 громад і також встановила неможливість проведення там місцевих виборів 28 березня.

Українська правда

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Теми: судЦВКвибори
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