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Суд отменил постановление, которым запрещались выборы в прифронтовых общинах

Вторник, 11 мая 2021, 15:57

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов в местные советы 18 общин Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА, пресс служба суда в комментарии УП

Дословно: "Апелляционную жалобу и исковые требования суд удовлетворил. Решение Окружного административного суда города Киева от 8 декабря 2020 отменил.

Признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов от 25.10.2020" от 08.08.2020 № 161".

Детали: Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается за 5 дней.

Предыстория:

  • 8 августа 2020 ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов в 10 теробщин Донецкой области и 8 общинах Луганской области.
  • Местные выборы, в частности, не проводились в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке, а также в других достаточно крупных общинах двух регионов (Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица Луганская, Попасная, Счастье и т.д.).
  • 16 января 2021 ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 общин и также установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

Темы: судЦИКвиборы


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