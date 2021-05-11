Суд отменил постановление, которым запрещались выборы в прифронтовых общинах

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов в местные советы 18 общин Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020.

Источник: Гражданская сеть ОПОРА, пресс служба суда в комментарии УП

Дословно: "Апелляционную жалобу и исковые требования суд удовлетворил. Решение Окружного административного суда города Киева от 8 декабря 2020 отменил.

Признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов от 25.10.2020" от 08.08.2020 № 161".

Детали: Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается за 5 дней.

Предыстория: