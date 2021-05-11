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Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО на 2021 рік

Вівторок, 11 травня 2021, 17:07

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік".

Як повідомляє "Європейська правда", документ опублікований на сайті глави держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів у 20-денний термін має затвердити заходи з виконання програми та показники ефективності, а також забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання програми, органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Окрему увагу у програмі приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО у рамках отриманого Україною у 2020 році статусу партнера розширених можливостей.

Нагадаємо, в Офісі президента України не виключають, що НАТО ще запросить Україну та інших партнерів до участі у саміті 14 червня.

Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Теми: НАТОЗеленськийУкраїна


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