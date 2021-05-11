Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021".

Как сообщает "Европейская правда", документ опубликован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год", - говорится в сообщении.

Кабинет министров в 20-дневный срок должен утвердить меры по выполнению программы и показатели эффективности, а также обеспечивать регулярное информирование общественности министерствами, другими центральными органами исполнительной власти с участием государственных органов, привлеченных к выполнению программы, органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 является системным документом, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям, определяет их стратегической цели, цели, приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной планомерной реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в Организации Североатлантического договора.

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Напомним, в Офисе президента Украины не исключают, что НАТО еще пригласит Украину и других партнеров к участию в саммите 14 июня.

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена. Определена только его дата.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).