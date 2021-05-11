Силовики ФСБ вбили людину під час обшуків у Криму

Окупаційна ФСБ провела обшуки в селі Завітному і три обшуки в мікрорайоні Дубки Сімферополя. Адвокат уродженця Узбекистану Набі Рахімова повідомляє, що під час обшуків вбили його клієнта, який нібито чинив опір..

Джерело: "Ґрати" з посиланням на адвоката Рахімова Ісляма Веліляєва, "Кримська солідарність", прокуратура АР Крим

Деталі: Вранці о 6:30 правоохоронці оточили район біля будинку Рахімова, він в цей час знаходився в Сімферополі на заробітках. Після обшуку його дружину відвезли у відділок з питань міграції ОМВД.

Пізніше активісти "Кримської солідарності" повідомили про обшук в недобудованому будинку в сімферопольському селищі Дубки, де, імовірно, працював Набі Рахімов. Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух. На місці обшуку правоохоронці заборонили проводити зйомку і виставили оточення далеко від будинку.

У "Кримській солідарності" повідомили, що до домоволодіння приїхала машина ритуальної служби і з дому вивезли труп.

Після обшуку активісти виявили всередині будинку сліди крові на підлозі і сліди вибуху на стінах. Адвокату силовики повідомили, що Рахімов "пручався затриманню за допомогою гранати й зброї", і був застрелений. За фактом окупантами порушена кримінальна справа "про посягання на життя співробітника правоохоронних органів".

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом проведення "силовиками" держави-окупанта низки незаконних обшуків та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу.

Справу відкрили за статтями "порушення недоторканності житла" та незаконне позбавлення волі", санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Зазначається, що в Рахімова є двоє дітей 11 та 15 років.