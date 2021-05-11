Оккупационная ФСБ провела обыски в селе Заветном и три обыска в микрорайоне Дубки Симферополя. Адвокат уроженца Узбекистана Наби Рахимова сообщает, что во время обысков убили его клиента, который якобы сопротивлялся.

Источник: "Ґрати" со ссылкой на адвоката Рахимова Исляма Велиляева, "Крымская солидарность", прокуратура АР Крым

Детали: Утром в 6:30 правоохранители оцепили район возле дома Рахимова, он в это время находился в Симферополе на заработках. После обыска его жену увезли в отделение по вопросам миграции ОМВД.

Позже активисты "Крымской солидарности" сообщили об обыске в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, предположительно, работал Наби Рахимов. Соседи рассказали активистам, что слышали утром в доме перестрелку и взрыв. На месте обыска правоохранители запретили проводить съемку и выставили оцепление далеко от дома.

В "Крымской солидарности" сообщили, что к домовладению приехала машина ритуальной службы и из дома вывезли труп.

После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах. Адвокату силовики сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия", и был застрелен. По факту оккупантами возбуждено уголовное дело "о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков и дальнейшего незаконного задержания представителей крымскотатарского народа.

Дело открыли по статьям "нарушение неприкосновенности жилища" и незаконное лишение свободы", санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.