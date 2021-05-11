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Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії

Вівторок, 11 травня 2021, 17:34

Співробітник посольства Румунії у Москві оголошений персоною нон грата у відповідь на висилку з Бухареста російського дипломата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

Помічник аташе з питань оборони при посольстві Румунії повинен залишити РФ протягом 72 годин.

Рішення прийнято російською стороною у відповідь на оголошення Румунією 26 квітня персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві Росії в Бухаресті.

В МЗС Румунії тоді заявили, що діяльність російського аташе суперечить положенням Віденській конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав лідерів країн Європейського союзу вислати щонайменше по одному російському дипломатові на знак солідарності з Прагою в справі про вибухи на складах в Врбетіце.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

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Теми: РосіяРумуніядипломатичні відносини
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