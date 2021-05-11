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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Вторник, 11 мая 2021, 17:34

Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии должен покинуть РФ в течение 72 часов.

Решение принято российской стороной в ответ на объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

В МИД Румынии тогда заявили, что деятельность российского дипломата противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по меньшей мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах во Врбетице.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: РосcияРумыниядипломатические отношения


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