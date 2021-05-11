Під офіси AstraZeneca в Англії прийшли з вимогою поділитись технологією вакцини

Під офіси компанії AstraZeneca в Англії прийшли активісти, закликаючи її поділитися технологією виготовлення вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Акцію організувала ініціативна група Global Justice Now, обравши дати так, щоб вона співпала з річною зустріччю керівництва AstraZeneca. Активісти прийшли під офіси у Кембриджі, Макслсфілді та Оксфорді.

Вони закликають фармкомпанію поділитися технологією з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Організатори протесту заявляють, що вакцину розробили за участі науковців Оксфорду, що фінансується з бюджету, і загалом процес розробки на 97% фінансувався з публічних коштів, тому результат мав би бути "відкрито доступний для усіх".

У компанії ще не прокоментували акцію.

Нагадаємо, питання доступу до технології виготовлення вакцин актуалізувалося минулого тижня, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу - як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн.

Детальніше про це - у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу,

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення.