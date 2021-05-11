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Под офисы AstraZeneca в Англии пришли с требованием поделиться технологией вакцины

Вторник, 11 мая 2021, 19:31

Под офисы компании AstraZeneca в Англии пришли активисты, призывая её поделиться технологией изготовления вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Акцию организовала инициативная группа Global Justice Now, выбрав даты так, чтобы она совпала с годовой встречей руководства AstraZeneca. Активисты пришли под офисы в Кембридже, Макслсфилде и Оксфорде.

 

Они призывают фармкомпанию поделиться технологией с Всемирной организацией здравоохранения.

Организаторы протеста заявляют, что вакцину разработали с участием ученых Оксфорда - институции, финансируемой из бюджета, и в целом процесс разработки на 97% финансировался из публичных средств, поэтому результат должен быть "открыто доступен для всех".

 

В компании еще не прокомментировали акцию.

Напомним, вопрос доступа к технологии изготовления вакцин актуализировался на прошлой неделе, когда США допустили временное приостановление патентов на вакцины от коронавируса - как этого уже полгода требуют около 100 бедных стран.

Подробнее об этом - в статье Залить мир Pfizer'ом: что изменит снятие защиты с вакцин против коронавируса,

а также: Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение.



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