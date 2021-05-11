Уряд пропонує, як виконати рішення арбітражу ЄС про ліс-кругляк

В уряді підготували законопроєкт, який має прийти на зміну чинній забороні експорту лісу-кругляку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою "добросовісного виконання постанови арбітражної групи у спорі за Угодою про асоціацію у зв’язку з тимчасовою забороною експорту лісоматеріалів в необробленому вигляді".

Нагадаємо, у 2015 році Україна прийняла тимчасову заборону такого експорту. Це рішення викликало протести в ЄС, де звинуватили Київ у порушенні Угоди про асоціацію. У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору про заборону Україною експорту кругляка. Наприкінці 2020 року вона постановила, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року. Тоді в Єврокомісії заявили, що Україна повинна незабаром скасувати прийнятий у 2015 році мораторій.

Наприкінці минулого року арбітраж визнав цю заборону такою, що суперечить Угоді про асоціацію, залишивши за Україною вибір механізму, як саме буде прибрано цю дискримінацію.

Запропонований урядом законопроєкт передбачає боротьбу із нелегальним експортом лісоматеріалів шляхом електронного обігу деревини та введенням вимоги для експорту деревини – наявністю сертифікату її походження.

Разом із тим законопроєкт містить норму, яка може викликати нові суперечки з ЄС. Зокрема, планується заборонити експорт лісоматеріалів та окремих виробів із рідкісних порід дерева, визначаючи їх як дерева, що занесені до Червоної книги України.

При цьому вирубка такої деревини для продажу на внутрішньому ринку залишається дозволеною. Останнє може трактуватися ЄС як дискримінація, особливо, зважаючи що у пояснювальній записці говориться про можливість розширення списку рідкісних дерев.

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