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Кабмин предлагает, как выполнить решение арбитража ЕС о лесе-кругляке

Вторник, 11 мая 2021, 19:56

В правительстве подготовили законопроект, который должен прийти на смену действующему запрету экспорта леса-кругляка.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий законопроект обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью "добросовестного выполнения постановления арбитражной группы в споре по Соглашению об ассоциации в связи с временным запретом экспорта лесоматериалов в необработанном виде".

Напомним, в 2015 году Украина приняла временный запрет такого экспорта. Это решение вызвало протесты в ЕС, где обвинили Киев в нарушении Соглашения об ассоциации. В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта кругляка. В конце 2020 года она постановила, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года. Тогда в Еврокомиссии заявили, что Украина должна вскоре отменить принятый в 2015 году мораторий.

В конце прошлого года арбитраж признал этот запрет противоречащим Соглашению об ассоциации, оставив за Украиной выбор механизма, как будет убрана эта дискриминация.

Предложенный правительством законопроект предусматривает борьбу с нелегальным экспортом лесоматериалов путем электронного оборота древесины и введением требования для экспорта древесины - наличием сертификата ее происхождения.

Вместе с тем законопроект содержит норму, которая может вызвать новые споры с ЕС. В частности, планируется запретить экспорт лесоматериалов и отдельных изделий из редких пород дерева, определяя их как деревья, занесенные в Красную книгу Украины.

При этом вырубка такой древесины для продажи на внутреннем рынке остается разрешенной. Последнее может трактоваться ЕС как дискриминация, особенно, учитывая что в пояснительной записке говорится о возможности расширения списка редких деревьев.

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Темы: ЕС


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