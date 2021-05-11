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Прокуратура прийшла з обшуками до "Київзеленбуд"

Вівторок, 11 травня 2021, 21:12
Прокуратура прийшла з обшуками до Київзеленбуд

У приміщеннях комунального об’єднання "Київзеленбуд" прокуратура разом із фіскальною службою проводять обшуки у рамках провадження щодо ухилення від сплати податків під час реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях КО "Київзеленбуд" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень".

Деталі: У матеріалах слідства вказується, що ТОВ "Євротехнології Груп", "Будмонтажсервіс 1" та "Промбудмеханізація" у 2019-2020 роках реконструювали столичні парки "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та інші. Роботи здійснювали на замовлення "Київзеленбуд". Останнє підпорядковується Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

У прокуратурі повідомляють, що підрядники у змові із службовцями комунального об’єднання підробляли фінансову документацію. Це дозволяло ухилятись від сплати податків у особливо великих розмірах.  

Саме тому 11 травня на підставі ухвали суду правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів схеми. Мета – знайти первинні фінансові документи та зафіксувати відомості про обставини злочин.

Українська правда

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Теми: Київподаткипрокуратура
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