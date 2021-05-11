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Прокуратура пришла с обысками к "Киевзеленбуд"

Вторник, 11 мая 2021, 21:12
Прокуратура пришла с обысками к Киевзеленбуд

В помещениях коммунального объединения "Киевзеленстрой" прокуратура вместе с фискальной службой проводят обыски в рамках производства по уклонению от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ДФС в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленстрой" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен".

Детали: В материалах следствия указывается, что ООО "Евротехнологии Груп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в 2019-2020 годах реконструировали столичные парки "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и другие. Работы осуществляли на заказ "Киевзеленстрой". Последнее подчиняется Департаменту городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

В прокуратуре сообщают, что подрядчики в сговоре со служащими коммунального объединения подделывали финансовую документацию. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Именно поэтому 11 мая на основании постановления суда правоохранители пришли с обысками к организаторам схемы. Цель – найти первичные финансовые документы и зафиксировать сведения об обстоятельствах преступления.

Украинская правда

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Темы: Киевналогипрокуратура
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