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Угорщина і Туреччина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію

Вівторок, 11 травня 2021, 21:30

Туреччина і Угорщина визнаватимуть сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 для безпечних поїздок.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За словами Сійярто, угода між двома країнами набуває чинності з вівторка.

"Громадяни Туреччини і Угорщини, які були вакциновані проти COVID-19 і мають сертифікат, зможуть подорожувати між двома країнами без зобов'язань щодо тестування і карантину", - сказав він.

Тим часом Туреччина і Сербія також планують скасувати обмеження на поїздки, визнавши сертифікати один одного.

Нагадаємо, Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з 29 квітня по 17 травня в Туреччині діє повний локдаун. Однак міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що обмеження не торкнуться туристів з інших країн.

Теми: вакцинаціяУгорщинаТуреччина


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