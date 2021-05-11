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Венгрия и Турция договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Вторник, 11 мая 2021, 21:30

Турция и Венгрия будут признавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 для безопасных поездок.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По словам Сийярто, что соглашение между двумя странами вступает в силу со вторника.

"Граждане Турции и Венгрии, которые были вакцинированы против COVID-19 и имеют сертификат, смогут путешествовать между двумя странами без обязательств по тестированию и карантину", - сказал он.

Между тем, Турция и Сербия также планируют снять ограничения на поездки, признав сертификаты друг друга.

Напомним, Турция отменит требование ПЦР-тестов для авиапассажиров из Украины с 15 мая.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации с 29 апреля по 17 мая в Турции действует полный локдаун. Однако министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.

Темы: вакцинацияВенгрияТурция


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