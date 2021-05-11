Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі "Шахтаря"
Вівторок, 11 травня 2021, 22:52
Олігарх та президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі свого клубу, оскільки пообіцяв вболівальникам цього не робити, допоки команда не повернеться у Донецьк.
Джерело: Ахметов в інтерв’ю для "Футбол 1"
Пряма мова: "Я сказав вболівальникам, що ні (не відвідуватиме матчі – УП)".
"Я вже сто разів пошкодував, що пообіцяв. Хотілось прийти і важливі матчі були, але раз я пообіцяв".
Деталі: Олігарх каже, що таким чином він проявляє солідарність із вболівальниками, які також не можуть відвідати матчі свого клубу через війну. Раніше в нього була традиція відвідувати "Донбас Арену", спілкуватись із футболістами, журналістами, проте вже 7 років як він не був у Донецьку.
Передісторія:
- З початку бойових дій на Донбасі ФК "Шахтар" залишив Донецьк. Тепер тренувальна база клубу знаходиться під Києвом. Раніше повідомлялось, що внаслідок бойових дій "Донбас Арена" була пошкоджена.