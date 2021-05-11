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Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі "Шахтаря"

Вівторок, 11 травня 2021, 22:52
Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі Шахтаря

Олігарх та президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі свого клубу, оскільки пообіцяв вболівальникам цього не робити, допоки команда не повернеться у Донецьк.

Джерело: Ахметов в інтерв’ю для "Футбол 1"

Пряма мова: "Я сказав вболівальникам, що ні (не відвідуватиме матчі – УП)". 

"Я вже сто разів пошкодував, що пообіцяв. Хотілось прийти і важливі матчі були, але раз я пообіцяв".

Деталі: Олігарх каже, що таким чином він проявляє солідарність із вболівальниками, які також не можуть відвідати матчі свого клубу через війну. Раніше в нього була традиція відвідувати "Донбас Арену", спілкуватись із футболістами, журналістами, проте вже 7 років як він не був у Донецьку. 

Передісторія:

  • З початку бойових дій на Донбасі ФК "Шахтар" залишив Донецьк. Тепер тренувальна база клубу знаходиться під Києвом. Раніше повідомлялось, що внаслідок бойових дій "Донбас Арена" була пошкоджена. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ахметовфутбол
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