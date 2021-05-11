Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи "Шахтера"

Вторник, 11 мая 2021, 22:52
Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи Шахтера

Олигарх и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи своего клуба, поскольку пообещал болельщикам этого не делать, пока команда не вернется в Донецк.

Источник: Ахметов в интервью "Футбол 1"

Прямая речь: "Я сказал болельщикам, что нет (не будет посещать матчи – УП)".

"Я уже сто раз пожалел, что пообещал. Хотелось прийти и важные матчи были, но раз я пообещал ".

Детали: Олигарх говорит, что таким образом он проявляет солидарность с болельщиками, которые также не могут посетить матчи своего клуба из-за войны. Ранее у него была традиция посещать "Донбасс Арену", общаться с футболистами, журналистами, однако уже 7 лет как он не был в Донецке.

Предыстория:

  • С начала боевых действий на Донбассе ФК "Шахтер" покинул Донецк. Теперь тренировочная база клуба находится под Киевом. Ранее сообщалось, что в результате боевых действий "Донбасс Арена" была повреждена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ахметовфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Ахметов
"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Компания Ахметова начала импорт электроэнергии из Европы
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: