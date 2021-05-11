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Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи "Шахтера"

Вторник, 11 мая 2021, 22:52

Олигарх и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи своего клуба, поскольку пообещал болельщикам этого не делать, пока команда не вернется в Донецк.

Источник: Ахметов в интервью "Футбол 1"

Прямая речь: "Я сказал болельщикам, что нет (не будет посещать матчи – УП)".

"Я уже сто раз пожалел, что пообещал. Хотелось прийти и важные матчи были, но раз я пообещал ".

Детали: Олигарх говорит, что таким образом он проявляет солидарность с болельщиками, которые также не могут посетить матчи своего клуба из-за войны. Ранее у него была традиция посещать "Донбасс Арену", общаться с футболистами, журналистами, однако уже 7 лет как он не был в Донецке.

Предыстория:

  • С начала боевых действий на Донбассе ФК "Шахтер" покинул Донецк. Теперь тренировочная база клуба находится под Киевом. Ранее сообщалось, что в результате боевых действий "Донбасс Арена" была повреждена.

Темы: Ахметовфутбол


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