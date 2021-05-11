Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи "Шахтера"
Вторник, 11 мая 2021, 22:52
Олигарх и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи своего клуба, поскольку пообещал болельщикам этого не делать, пока команда не вернется в Донецк.
Источник: Ахметов в интервью "Футбол 1"
Прямая речь: "Я сказал болельщикам, что нет (не будет посещать матчи – УП)".
"Я уже сто раз пожалел, что пообещал. Хотелось прийти и важные матчи были, но раз я пообещал ".
Детали: Олигарх говорит, что таким образом он проявляет солидарность с болельщиками, которые также не могут посетить матчи своего клуба из-за войны. Ранее у него была традиция посещать "Донбасс Арену", общаться с футболистами, журналистами, однако уже 7 лет как он не был в Донецке.
Предыстория:
- С начала боевых действий на Донбассе ФК "Шахтер" покинул Донецк. Теперь тренировочная база клуба находится под Киевом. Ранее сообщалось, что в результате боевых действий "Донбасс Арена" была повреждена.