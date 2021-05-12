Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

Середа, 12 травня 2021, 08:21
COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

В Україні за добу 11 травня виявили 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих, одужали 19 766 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Летальних випадків найбільше в цей вівторок зареєстрували у Дніпропетровській (34), Одеській (29), Львівській (26) Харківській (24), Полтавській і Донецькій (по 22), Чернігівській (21) областях.

У Києві зафіксували 16 смертей від коронавірусу. 

 

Серед нових хворих – 180 дітей та 142 медпрацівники.

Тестувань за минулу добу зробили 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 129 073 осіб, з них 1 797 136 осіб одужали, а 46 987 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: