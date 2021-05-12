COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

В Україні за добу 11 травня виявили 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих, одужали 19 766 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Летальних випадків найбільше в цей вівторок зареєстрували у Дніпропетровській (34), Одеській (29), Львівській (26) Харківській (24), Полтавській і Донецькій (по 22), Чернігівській (21) областях.

У Києві зафіксували 16 смертей від коронавірусу.

Серед нових хворих – 180 дітей та 142 медпрацівники.

Тестувань за минулу добу зробили 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 129 073 осіб, з них 1 797 136 осіб одужали, а 46 987 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП