COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.