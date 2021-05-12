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COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

Среда, 12 мая 2021, 08:21
COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Летальных случаев больше всего в этот вторник зарегистрировали в Днепропетровской (34), Одесской (29), Львовской (26) Харьковской (24), Полтавской и Донецкой (по 22), Черниговской (21) областях. 

В Киеве зафиксировали 16 смертей от коронавируса.

 

Среди новых заболевших – 180 детей и 142 медработника.

Тестирований за минувшие сутки сделали 71 383 (в частности методом ПЦР – 38 959, методом ИФА – 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 807).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 129 073 человек, из них 1 797 136 человек выздоровели, а 46 987 заболевших скончались.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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