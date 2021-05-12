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COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

Среда, 12 мая 2021, 08:21

В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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