Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"

Середа, 12 травня 2021, 08:59

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність "скіфського золота" має винести рішення 14 вересня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству "Укрінформ" від пресслужби суду.

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року.

Рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть.

Рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

В Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції "скіфського золота".

Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

"Українська правда" в Threads

Теми: судКриманексіяРосіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: