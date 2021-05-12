Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність "скіфського золота" має винести рішення 14 вересня 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству "Укрінформ" від пресслужби суду.

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року.

Рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть.

Рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

В Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції "скіфського золота".

Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.