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Суд Амстердама уточнил дату решения по делу "скифского золота"

Среда, 12 мая 2021, 08:59

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности "скифского золота" должен вынести решение 14 сентября 2021 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству "Укринформ" от пресс-службы суда.

Суд отметил, что во время судебного заседания в апреле было случайно объявлено не ту дату. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года.

Решение будет письменным, заседания суда не будет.

Решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

В Апелляционном суде Амстердама 22 апреля возобновили слушания по существу по делу о принадлежности коллекции "скифского золота".

Процесс ранее был приостановлен до решения вопроса об отводе судьи. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Темы: судКрыманнексияРосcиякультура


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