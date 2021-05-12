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Президент Литви: В арсеналі ЄС є ще невикористані засоби тиску на Росію

Середа, 12 травня 2021, 09:26

В арсеналі Європейського Союзу ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

Про це Науседа сказав в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими, і які можна було б застосувати. Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал, і ми повернемося до цих питань", - сказав Науседа.

Разом з тим литовський президент не сумнівається, що застосовувані зараз Заходом економічні санкції проти Росії діють.

"Так, санкції діють. І тут, оскільки російська влада, Кремль, прекрасно розуміють, що санкції діють, вони впливають на економіку Росії, то у них є свобода вибору: повернутися до нормального діалогу, нормальної поведінки - або піти в ізоляцію", - сказав він.

За словами Науседи, у ЄС зберігається виклик пошуку компромісу між усіма державами, оскільки, як і раніше, відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС.

Водночас, каже Науседа, після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи "всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося ".

Напруженість між Заходом і Росією після анексії Криму та агресії на Сході України в 2015 році зросла останнім часом, після того, як Чехія оголосила про організовані військовою розвідкою Росії ГРУ вибухи в 2014 році, а також після стягування збройних сил Росії до кордону з Україною, арешту критика Кремля Алексєя Навального.

Читайте також інтерв'ю Науседи "Європейській правді": Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

Також доступна до перегляду повна відеоверсія інтерв'ю (англійською).

Теми: ЛитваЄСРосія


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