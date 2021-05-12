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Президент Литвы: В арсенале ЕС есть еще неиспользованные средства давления на Россию

Среда, 12 мая 2021, 09:26

В арсенале Европейского Союза еще есть неиспользованные средства для давления на Россию, чтобы она придерживалась демократических норм, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом Науседа сказал в интервью Центру исследований Восточной Европы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными, и которые можно было бы применить. Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал, и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Науседа.

Вместе с тем литовский президент не сомневается, что применяемые сейчас Западом экономические санкции против России действуют.

"Да, санкции действуют. И здесь, поскольку российские власти, Кремль, прекрасно понимают, что санкции действуют, они влияют на экономику России, то у них есть свобода выбора: вернуться к нормальному диалогу, нормального поведения - или уйти в изоляцию", - сказал он.

По словам Науседа, в ЕС сохраняется вызов поиска компромисса между всеми государствами, поскольку, как и раньше, отличается отношение к России в странах Балтии, Польше, Чехии, южных и восточных государств ЕС.

В то же время, говорит Науседа, после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывы "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".

Напряженность между Западом и Россией после аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины в 2015 году возросла в последнее время, после того, как Чехия объявила об организованных военной разведкой России ГРУ взрывы в 2014 году, а также после взимания вооруженных сил России до границы с Украиной, ареста критика Кремля Алексееве Навального.

Читайте также интервью Науседы "Европейской правде": О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

Также доступна к просмотру полная видеоверсия интервью (на английском).

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Темы: ЛитваЕСРосcия
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