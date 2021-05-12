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Невідомий вистрілив у ВМW з гранатомета в Івано-Франківську

Середа, 12 травня 2021, 10:48
Невідомий вистрілив у ВМW з гранатомета в Івано-Франківську
Фото поліції

В Івано-Франківську у результаті пострілу з гранатомета вибухнув автомобіль ВМW, поліція відкрила провадження.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Деталі: Інформація про вибух "BMW Х5" на вулиці Галицькій надійшла 11 травня близько 23:25.     

 

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що невідома особа вистрілила з предмета, який за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет, і пошкодила авто. Постріл здійснили з зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська.  

Поліція вилучила речові докази і направила їх на експертизу. 

 

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2, Ст.194 (умисне знищення майна), ч.1, Ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Триває розслідування.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськполіціявибух
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