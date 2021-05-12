Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в ВМW из гранатомета

Среда, 12 мая 2021, 10:48
Фото полиции

В Ивано-Франковске в результате выстрела из гранатомета взорвался автомобиль ВМW, полиция открыла производство.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Информация о взрыве "BMW Х5" на улице Галицкой поступила 11 мая около 23:25.

 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестный выстрелил из предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет, и повредил машину. Выстрел совершили с со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.

Полиция изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертизу.

 

По данному факту открыли уголовные производства по ч.2, ст.194 (умышленное уничтожение имущества), ч.1, ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Продолжается расследование.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскполициявзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЛюди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

По Израилю выпустили 850 ракет: 5 погибших

COVID после третьей волны: 4 538 новых случаев и 356 летальных

Боевые действия между Израилем и сектором Газа: НП в городе Лод, убийство лидеров ХАМАС

В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19

Напряженность остается высокой – Госдеп США о ситуации на границе Украины с Россией

Все новости...
Ивано-Франковск
Троих сотрудников на Франковщине поймали с двойным гражданством
В Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев на случай российского вторжения
ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты
Последние новости
10:54
Минэнерго выплатит шахтерам более 800 миллионов по долгам по зарплате
10:48
фотоВ Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в ВМW из гранатомета
10:22
Украина поддержала позицию США о снятии ограничений с производства вакцин
10:22
Фонд госимущества судится за возвращение в госсобственность "трубы Медведчука"
10:01
видеоЛюди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука
10:00
В Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины
09:56
По Израилю выпустили 850 ракет: 5 погибших
09:38
Суэцкий канал расширяют после того, как в марте его заблокировало судно
09:26
Президент Литвы: В арсенале ЕС есть еще неиспользованные средства давления на Россию
08:59
Суд Амстердама уточнил дату решения по делу "скифского золота"
Все новости...