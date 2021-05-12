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Неизвестный выстрелил в ВМW из гранатомета в Ивано-Франковске

Среда, 12 мая 2021, 10:48
Неизвестный выстрелил в ВМW из гранатомета в Ивано-Франковске
Фото полиции

В Ивано-Франковске в результате выстрела из гранатомета взорвался автомобиль ВМW, полиция открыла производство.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Информация о взрыве "BMW Х5" на улице Галицкой поступила 11 мая около 23:25.

 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестный выстрелил из предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет, и повредил машину. Выстрел совершили с со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская.

Полиция изъяла вещественные доказательства и направила их на экспертизу.

 

По данному факту открыли уголовные производства по ч.2, ст.194 (умышленное уничтожение имущества), ч.1, ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Продолжается расследование.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковскполициявзрыв
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