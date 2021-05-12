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COVID-19: у Києві більше 600 хворих і 200 госпіталізованих

Середа, 12 травня 2021, 11:02

За попередню добу в столиці підтвердили 627 випадків захворювання на коронавірус, майже 200 людей госпіталізували.

Джерело: Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

Деталі: Кличко повідомив, що за попередню добу у Києві підтвердили 627 випадків захворювання на коронавірус.

Зокрема, захворіли 366 жінок віком від 18 до 92 років; 241 чоловік віком від 20 до 85 років; 14 дівчаток від 1 до 16 років та 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

Загалом за весь час пандемії в столиці підтвердили 199 802 випадків COVID-19.

За добу 11 травня у Києві підтвердили 16 летальних випадків від вірусу (загалом 4854).

Крім того, у вівторок 69 осіб госпіталізували із підтвердженим захворюванням на коронавірус, 111 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус за попередню добу 864 киян (загалом 129 072).

 

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (107), Солом’янському (105) та в Голосіївському (102).

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірус


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