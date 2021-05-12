COVID-19: в Киеве более 600 больных и 200 госпитализированных
За минувшие сутки в столице подтвердили 627 случаев заболевания на коронавирус, почти 200 человек госпитализированы.
Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко
Детали: Кличко сообщил, что за предыдущие сутки в Киеве подтвердили 627 случаев заболевания на коронавирус.
В частности, заболели 366 женщин в возрасте от 18 до 92 лет; 241 человек в возрасте от 20 до 85 лет; 14 девочек от 1 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.
Всего за все время пандемии в столице подтвердили 199 802 случаев COVID-19.
За сутки 11 мая в Киеве подтвердили 16 летальных случаев от вируса (всего 4854).
Кроме того, во вторник 69 человек госпитализировали с подтвержденным заболеванием на коронавирус, 111 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолели коронавирус за предыдущие сутки 864 киевлян (всего 129 072).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (107), Соломенском (105) и в Голосеевском (102).