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COVID-19: в Киеве более 600 больных и 200 госпитализированных

Среда, 12 мая 2021, 11:02

За минувшие сутки в столице подтвердили 627 случаев заболевания на коронавирус, почти 200 человек госпитализированы.

Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко

Детали: Кличко сообщил, что за предыдущие сутки в Киеве подтвердили 627 случаев заболевания на коронавирус.

В частности, заболели 366 женщин в возрасте от 18 до 92 лет; 241 человек в возрасте от 20 до 85 лет; 14 девочек от 1 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.

Всего за все время пандемии в столице подтвердили 199 802 случаев COVID-19.

За сутки 11 мая в Киеве подтвердили 16 летальных случаев от вируса (всего 4854).

Кроме того, во вторник 69 человек госпитализировали с подтвержденным заболеванием на коронавирус, 111 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели коронавирус за предыдущие сутки 864 киевлян (всего 129 072).

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (107), Соломенском (105) и в Голосеевском (102).

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус


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