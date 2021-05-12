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Україною курсуватимуть циклони, але попереду +30°

Середа, 12 травня 2021, 11:25

В Україні очікується тепла, місцями дощова погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "У четвер південно-східний циклон вивернеться на Білорусь, піде за межі України. Проте інший циклон підсунеться. Із заходу до України наблизиться циклон Kai. Він ніби не дуже масштабний, але дощів у Карпатах поналиває завтра".

Деталі: За словами Діденко, дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері опади можливі також на Вінниччині та Житомирщині.

Нарешті потепліє в східних областях, там, а також на Півдні плюс Дніпропетровщина очікується +19, +22 градуси, каже синоптикиня.

На решті території України протягом дня 13 травня +15, +19 градусів.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

У Києві в четвер суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вдень досягатиме +15, +18 градусів.

Далі ще теплішатиме, але не без дощів.

На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів, зазначає Діденко.

Українська правда
Теми: погода


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