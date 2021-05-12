Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україною курсуватимуть циклони, але попереду +30°

Середа, 12 травня 2021, 11:25
Україною курсуватимуть циклони, але попереду +30°

В Україні очікується тепла, місцями дощова погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "У четвер південно-східний циклон вивернеться на Білорусь, піде за межі України. Проте інший циклон підсунеться. Із заходу до України наблизиться циклон Kai. Він ніби не дуже масштабний, але дощів у Карпатах поналиває завтра".

Деталі: За словами Діденко, дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері опади можливі також на Вінниччині та Житомирщині.

Нарешті потепліє в східних областях, там, а також на Півдні плюс Дніпропетровщина очікується +19, +22 градуси, каже синоптикиня.

На решті території України протягом дня 13 травня +15, +19 градусів.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

У Києві в четвер суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вдень досягатиме +15, +18 градусів.

Далі ще теплішатиме, але не без дощів.

На Сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів, зазначає Діденко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: