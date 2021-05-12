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Украиной будут курсировать циклоны, но впереди +30°

Среда, 12 мая 2021, 11:25
Украиной будут курсировать циклоны, но впереди +30°

В Украине ожидается теплая, местами дождливая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В четверг южный циклон вывернется на Беларусь, уйдет за пределы Украины. Однако другой циклон придвинется. С запада к Украине приблизится циклон Kai. Он будто не очень масштабный, но дождей в Карпатах завтра нальет".

Детали: По словам Диденко, дожди наиболее вероятны в западной части Украины. Возможно, вечером осадки возможны также в Винницкой и Житомирской областях.

Наконец потеплеет в восточных областях, там, а также на юге плюс Днепропетровщина ожидается +19, +22 градуса, говорит синоптик.

На остальной территории Украины в течение дня 13 мая +15 +19 градусов.

Ветер южных направлений стихнет на Востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве в четверг существенные осадки маловероятны. Температура воздуха днем ​​будет достигать +15, +18 градусов.

Далее еще будет теплеть, но не без дождей.

На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятно повышение температуры воздуха до +30 градусов, отмечает Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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