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Україна не піде шляхом тотальної мілітаризації – Таран

Середа, 12 травня 2021, 11:31

Україна не йтиме шляхом "тотальної мілітаризації", але буде застосовувати превентивні, асиметричні до російських та непрямі дії для запобігання ескалації воєнного конфлікту.

Джерело: міністр оборони України Андрій Таран у виступі на другому дні всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" і Міноборони 

Деталі: Таран розповів про Стратегію воєнної безпеки, яка була прийнята 25 березня 2021 року на заміну Воєнної доктрини України.  

За його словами, чинна Стратегія національної безпеки України, на відміну від попередніх документів, визначає засади не лише планування оборони держави, а й розвитку сил оборони.

Новий підхід оборонного планування враховує пріоритетність і ресурсні можливості держави у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. 

Наразі першочергово розвиватимуть 8 напрямів, сказав Таран.

Зокрема, планування оборони держави і розвиток сил оборони передбачають удосконалення системи управління військами і зброєю, розвиток військово-морських спроможностей, протиповітряної оборони, авіації, ракетних військ і артилерії, систем розвідки, безпілотних і роботизованих комплексів. Насамкінець, удосконалення систем мобілізації, територіальної оборони та руху опору.

Таран зазначив, що Російська Федерація здійснює широкомасштабний наступ на всіх напрямках, веде гібридну війну проти України, провокує заморожені конфлікти на пострадянському просторі і може спровокувати міжнародний конфлікт у Європі.

Пряма мова: "Україна не ставить за мету досягнення виснажливого для економіки воєнного паритету з противником шляхом "тотальної мілітаризації" держави. 

Пріоритет надається застосуванню превентивних, асиметричних та непрямих дій для запобігання ескалації воєнного конфлікту, ширшому залученню до оборонних завдань цивільних інституцій та потужного руху опору".

Теми: Міноборониармія


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