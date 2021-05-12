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Украина не пойдет по пути тотальной милитаризации – Таран

Среда, 12 мая 2021, 11:31
Украина не пойдет по пути тотальной милитаризации – Таран

Украина не будет идти путем "тотальной милитаризации", но будет применять превентивные, асимметричные к российским и косвенные действия для предотвращения эскалации военного конфликта.

Источник: министр обороны Украины Андрей Таран в выступлении на втором дне всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" и Минобороны

Детали: Таран рассказал о Стратегии военной безопасности, которая была принята 25 марта 2021 года на замену военной доктрины Украины.

По его словам, действующая Стратегия национальной безопасности Украины, в отличие от предыдущих документов, определяет основы не только планирования обороны государства, но и развития сил обороны.

Новый подход оборонного планирования учитывает приоритетность и ресурсные возможности государства в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Сейчас первоочередно будут развивать 8 направлений, сказал Таран.

В частности, планирование обороны государства и развитие сил обороны предусматривают совершенствование системы управления войсками и оружием, развитие военно-морских возможностей, противовоздушной обороны, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, беспилотных и роботизированных комплексов. Наконец, совершенствование систем мобилизации, территориальной обороны и сопротивления.

Таран отметил, что Российская Федерация осуществляет широкомасштабное наступление на всех направлениях, ведет гибридную войну против Украины, провоцирует замороженные конфликты на постсоветском пространстве и может спровоцировать международный конфликт в Европе.

Прямая речь: "Украина не ставит целью достижения изнурительного для экономики военного паритета с противником путем "тотальной милитаризации" государства.

Приоритет за применением превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широким привлечением к оборонным задачам гражданских институтов и мощного движения сопротивления".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныармия
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