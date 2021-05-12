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Україна відновить сили ВМС протягом 2-3 років – Таран

Середа, 12 травня 2021, 12:01

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україні вдасться відновити спроможності військово-морських сил протягом двох-трьох років.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова: "З першого дня перебування на посаді міністра оборони я поставив пріоритет розвитку військово-морських сил України.

Реалізація вже закладених проєктів дозволить протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС".

Нагадаємо:

  • Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" Андрій Таран заявив, що Міноборони докладає чимало зусиль для розвитку військової інфраструктури. Зокрема, зводяться військові містечка.

Українська правда
Теми: Збройні силиармія


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