Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран
Среда, 12 мая 2021, 12:01
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет.
Источник: пресс-служба Минобороны
Прямая речь: "С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины.
Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС".
Напомним:
- Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" Андрей Таран заявил, что Минобороны прилагает немало усилий для развития военной инфраструктуры. В частности, сводятся военные городки.