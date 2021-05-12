Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины.

Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС".

Напомним: