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МЗС протестує через поїздку депутатів "Єдиної Росії" в ОРДЛО

Середа, 12 травня 2021, 12:09

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із неузгодженим візитом керівництва та депутатів партії "Єдина Росія" до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: МЗС

Дослівно: "Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ. 

Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення мешканців тимчасово окупованих територій України".

Деталі: У МЗС зазначають, що участь українських громадян із російськими паспортами, нав’язаними окупаційною адміністрацією, у виборах до Держдуми РФ поставить під сумнів їхню легітимність. 

Дипломати наголошують: такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату. 

Громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, МЗС закликає не брати участь у протиправних російських плебісцитах.

Що передувало: Правляча політична сила Росія заявила про необхідність організації голосування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Українська правда
Теми: РосіяМЗС


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