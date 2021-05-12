МИД протестует из-за поездки депутатов "Единой России" в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории в Донецкой и Луганской областях.

Источник: МИД

Дословно: "Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины".

Детали: В МИД отмечают, что участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность.

Дипломаты отмечают: такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, МИД призывает не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

Что предшествовало: Правящая политическая сила Россия заявила о необходимости организации голосования на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.