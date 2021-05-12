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ЗСУ готові до відсічі збройної агресії – Хомчак і Наєв

Середа, 12 травня 2021, 12:35

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв запевняють, що Збройні сили України готові відбивати атаку з боку Росії в разі ескалації конфлікту. 

Джерело: Хомчак і Наєв на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" 12 травня

Пряма мова Наєва: "Збройні сили України готові до адекватного реагування у разі ескалації конфлікту в районі Операції Об’єднаних сил, а також у випадку ускладнення воєнно-стратегічної обстановки навколо України".

Пряма мова Хомчака: "На сьогодні Збройні сили України, інші складові сектора безпеки та оборони готові до відсічі збройної агресії... Я з упевненістю скажу, що готові на 100%. А ось далі, коли розпочинається бій чи агресія, – ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно йтиме, це покаже лише бій".

Деталі: Наєв зазначив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей РФ продовжує утримувати угруповання у складі 1-го та 2-го армійських корпусів. Зараз це 14 бойових бригад, полків та підрозділи забезпечення загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб, але біля кордонів України Росія утримує додаткові сили, сказав він. 

А на тимчасово окупованій території Криму, за словами командувача Об'єднаних сил, Росія здійснює лише "повільне виведення" сил, які були залучені до "навчань". 

Наєв повідомив, що угруповання військ ЗСУ, розгорнуте на півдні України, постійно відстежує обстановку на тимчасово окупованому півострові, підрозділи здійснюють "прикриття всіх десантно небезпечних ділянок морського узбережжя". 

"Суттєво посилена система протиповітряної оборони та розвідки. Здійснюється підготовка та тренування підрозділів угруповання для виконання завдань за призначенням, у ході якої використовуються стандарти та процедури з питань планування та ведення бойових дій, прийнятих у країнах НАТО", – сказав Наєв. 

"Таким чином,у разі ескалації ситуації сплановане відповідне військове реагування як Збройних сил України, так і інших складових сектору безпеки та оборони. Розроблені відповідні варіанти застосування, у тому числі і у випадку військового вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України", – зазначив він. 

"Залежно від ситуації, передбачено як підсилення діючих військ, сил, так і розгортання всіх сил оборони України", – додав Наєв.

Олена Рощенко, УП
Теми: Збройні силиарміявійнаРосія


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