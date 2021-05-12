ВСУ готовы к отражению вооруженной агрессии – Хомчак и Наев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев уверяют, что Вооруженные силы Украины готовы отражать атаку со стороны России в случае эскалации конфликта.

Источник: Хомчак и Наев на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" 12 мая

Прямая речь Наева: "Вооруженные силы Украины готовы к адекватному реагированию в случае эскалации конфликта в районе Операции Объединенных сил, а также в случае осложнения военно-стратегической обстановки вокруг Украины".

Прямая речь Хомчака: "На сегодняшний день Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны готовы к отражению вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%. А вот дальше, когда начинается бой или агрессия, – ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно пойдет, это покажет только бой".

Детали: Наев отметил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей РФ продолжает удерживать группировку в составе 1-го и 2-го армейских корпусов. Сейчас это 14 боевых бригад, полков и подразделения обеспечения общей численностью около 28 тысяч человек, но у границ Украины Россия удерживает дополнительные силы, сказал он.

А на временно оккупированной территории Крыма, по словам командующего Объединенных сил, Россия осуществляет лишь "медленное выведение" сил, которые были привлечены к "учениям".

Наев сообщил, что группировка войск ВСУ, развернутая на юге Украины, постоянно отслеживает обстановку на временно оккупированном полуострове, подразделения осуществляют "прикрытие всех десантно опасных участков морского побережья".

"Существенно усилена система противовоздушной обороны и разведки. Осуществляется подготовка и тренировка подразделений группировки для выполнения задач по назначению, в ходе которой используются стандарты и процедуры по вопросам планирования и ведения боевых действий, принятых в странах НАТО", – сказал Наев.

"Таким образом, в случае эскалации ситуации спланировано соответствующее военное реагирования как Вооруженных сил Украины, так и других составляющих сектора безопасности и обороны. Разработаны соответствующие варианты применения, в том числе и в случае военного вторжения Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины", – отметил он.

"В зависимости от ситуации, предусмотрено как усиления действующих войск, сил, так и развертывание всех сил обороны Украины", – добавил Наев.