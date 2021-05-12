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Українсько-угорська комісія в Будапешті обговорить виконання закону про освіту

Середа, 12 травня 2021, 12:50

У Будапешті відбудеться друге засідання українсько-угорської комісії з питань освіти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Через декілька хвилин у Будапешті розпочнеться друге засідання Міжвідомчої українсько-угорської групи з питань освіти. Українська делегація готова до конструктивного діалогу" - написала вона.

Нагадаємо, перше засідання цієї комісії відбулося у лютому в Києві.

Варто зазначити, що досягнення результатів у переговорах двосторонніх комісій з низки питань було однією з умов для підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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Теми: УгорщинаУкраїна


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