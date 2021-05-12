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Украинско-венгерская комиссия в Будапеште обсудит выполнение закона об образовании

Среда, 12 мая 2021, 12:50

В Будапеште состоится второе заседание украинско-венгерской комиссии по вопросам образования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Через несколько минут в Будапеште начнется второе заседание Межведомственной украинско-венгерской группы по вопросам образования. Украинская делегация готова к конструктивному диалогу", - написала она.

Напомним, первое заседание этой комиссии состоялось в феврале в Киеве.

Стоит отметить, что достижение результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов было одним из условий для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Темы: ВенгрияУкраина
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