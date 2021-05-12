Нардепам заборонили приходити в Офіс президента без попередження - джерела

Народним депутатам заборонили безперешкодно проходити до Офісу президента України.

Джерело: Співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу" і Офісі президента

Деталі: Законодавство про статус нардепа дозволяє народним обранцям, пред’явивши власне посвідчення, проходити до будь-якого органу державної влади.

Попри це, тепер народні депутати не можуть вільно проходити в будівлю ОПУ, пред‘явивши працівникам Управління держохорони своє посвідчення.

Тепер депутати можуть проходити всередину лише у випадку, якщо на їхнє ім’я є попереднє замовлення у бюро перепусток.

Один із депутатів провладної партії розповів УП: "Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили УДОшники, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає - проходьте, повна відкритість".

Додаткові заходи щодо нардепів в ОПУ з’явилися кілька місяців тому – після того, як позафракційний депутат Гео Лерос увірвався у приймальну до голови ОПУ Андрія Єрмака і попросив його секретарку передати, що Єрмак "г**дон".