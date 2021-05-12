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Нардепам запретили приходить в Офис президента без предупреждения - источники

Среда, 12 мая 2021, 13:09

Народным депутатам запретили беспрепятственно проходить в Офис президента Украины.

Источник: Собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа" и Офисе президента

Детали: Законодательство о статусе нардепа позволяет народным избранникам, предъявив собственное удостоверение, проходить в любой орган государственной власти.

Несмотря на это, теперь народные депутаты не могут свободно проходить в здание ОПУ, предъявив сотрудникам Управления госохраны свое удостоверение.

Теперь депутаты могут проходить внутрь только в случае, если на их имя выписан  предварительный заказ в бюро пропусков.

Один из депутатов правящей партии рассказал УП: "Мы очень возмущались, даже в чаты сбрасывали видео, как коллеги скандалили с охраной. Но нам потом объяснили УДОшников, что якобы такие ограничения продолжаются, если на работе есть президент. Когда президента нет - проходите, полная открытость".

Дополнительные меры относительно нардепов в ОПУ появились несколько месяцев назад - после того, как внефракционный депутат Гео Лерос ворвался в приемную к главе ОПГ Андрея Ермака и попросил его секретаршу передать, что Ермак "г**дон".

Украинская правда
Темы: Офис президентаВерховная Рада


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