Справа судна, що незаконно ходило в Крим: іноземцю дали 5 років в’язниці

Громадянина Молдови засудили до 5 років в’язниці за хабар в $75 тисяч. Чоловік намагався зняти арешт з судна Sky Moon, яке незаконно відвідувало окупований Росією Крим.

Джерело: САП

Деталі: Зазначається, що чоловік у грудні 2016 року, з метою зняття арешту із судна Sky Moon, партії технічної соди на понад 3 тонни та уникнення конфіскації майна, надав військовому прокурору Південного регіону хабар в $75 тисяч. Прокурор за ці гроші мав зняти арешт з судна і вантажу.

Громадянина Молдови затримали 29 грудня 2016 року одразу після надання хабаря.

Вироком суду, який погодився з доводами прокурора САП та детективів НАБУ, громадянина Молдови визнали винуватим та засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією $75 тисяч.

У прокуратурі нагадали, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів.

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