Справа судна, що незаконно ходило в Крим: іноземцю дали 5 років в’язниці
Громадянина Молдови засудили до 5 років в’язниці за хабар в $75 тисяч. Чоловік намагався зняти арешт з судна Sky Moon, яке незаконно відвідувало окупований Росією Крим.
Джерело: САП
Деталі: Зазначається, що чоловік у грудні 2016 року, з метою зняття арешту із судна Sky Moon, партії технічної соди на понад 3 тонни та уникнення конфіскації майна, надав військовому прокурору Південного регіону хабар в $75 тисяч. Прокурор за ці гроші мав зняти арешт з судна і вантажу.
Громадянина Молдови затримали 29 грудня 2016 року одразу після надання хабаря.
Вироком суду, який погодився з доводами прокурора САП та детективів НАБУ, громадянина Молдови визнали винуватим та засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією $75 тисяч.
У прокуратурі нагадали, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів.
Нагадаємо:
- Судно було затримано 30 листопада 2016 року поблизу порту Рені Державною прикордонною службою України в рамках спільної операції з військовою прокуратурою.
- Суд визнав капітана винним у переміщенні поза українським митним контролем з території АР Крим понад 3 000 тон технічної соди та постановив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди вартістю майже 18,5 млн грн.
- У березні 2017 року Малиновський районний суд Одеси конфіскував судно Sky Moon під прапором Танзанії за незаконний захід у порти анексованого Росією Криму.
- Усім членам екіпажу на 3 роки заборонили в'їзд до України.