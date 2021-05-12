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Справа судна, що незаконно ходило в Крим: іноземцю дали 5 років в’язниці

Середа, 12 травня 2021, 13:46
Справа судна, що незаконно ходило в Крим: іноземцю дали 5 років в’язниці

Громадянина Молдови засудили до 5 років в’язниці за хабар в $75 тисяч. Чоловік намагався зняти арешт з судна Sky Moon, яке незаконно відвідувало окупований Росією Крим.

Джерело: САП

Деталі: Зазначається, що чоловік у грудні 2016 року, з метою зняття арешту із судна Sky Moon, партії технічної соди на понад 3 тонни та уникнення конфіскації майна, надав військовому прокурору Південного регіону хабар в $75 тисяч. Прокурор за ці гроші мав зняти арешт з судна і вантажу.

Громадянина Молдови затримали 29 грудня 2016 року одразу після надання хабаря.

Вироком суду, який погодився з доводами прокурора САП та детективів НАБУ, громадянина Молдови визнали винуватим та засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією $75 тисяч.

У прокуратурі нагадали, що вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів.

Нагадаємо:

  • Судно було затримано 30 листопада 2016 року поблизу порту Рені Державною прикордонною службою України в рамках спільної операції з військовою прокуратурою.
  • Суд визнав капітана винним у переміщенні поза українським митним контролем з території АР Крим понад 3 000 тон технічної соди та постановив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди вартістю майже 18,5 млн грн.
  • У березні 2017 року Малиновський районний суд Одеси конфіскував судно Sky Moon під прапором Танзанії за незаконний захід у порти анексованого Росією Криму.
  • Усім членам екіпажу на 3 роки заборонили в'їзд до України.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратурахабарКримокупація
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